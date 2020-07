ÜLO VOOGLAID ⟩ Mõtlema peab oma peaga

Eri vaatenurkadest on avatud see, kuidas luua elamise ja edu eeldusi endale ja teistele, kuidas kujuneda elanikust kodanikuks, kes oskab asjatundlikult osaleda ühiskonna- ja kultuurielus.

«Ma olen purjetanud üsna palju ja purjetamisest on tulnud veel üks niisugune tarkus, tänu millele süsteemse mõtlemise algmed hakkasid kujunema. Paat läheb väga kiiresti edasi ainult ühel juhul – kui kõik on täpselt, aga võta sa kinni, mis on kõik ja kuidas iga detail oleks täpselt teise suhtes, mitte omaette, vaid teise suhtes. Tervik peab olema, edasi areneda saab ainult tervik ja kui tervikut ei taba, siis pole teadmistel väga suurt väärtust,» räägib Ülo Vooglaid videos, kus ta tutvustab oma raamatut.

Autor sõnab, et tahaks loota, et kõik lugejad tegelikult tõepoolest tahavad vähemalt seda, et kujuneda ise kodanikuks. «Et ei ole niimoodi lükata-tõmmata teistele, vaid oma peaga saame aru, kuidasmoodi elada, kuidasmoodi otsustada, kuidas neid otsuseid ellu viia, täita, korrigeerida kui vaja,» kommenteerib ta. «Ühtlasi teha kõik selleks, et kodumaa püsiks, tugevneks, säiliks läbi aegade ja et meil ei oleks iialgi vaja silmi maha lüüa sellepärast, et me ei viitsinud oma maad ja rahvast hoida. Jõuame küll, saame hakkama, aga vaja on olla selleks küllalt valmis.»