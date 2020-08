Napoleon Hill: vabadus või surm sõltub otsusest

Anthony Robbins, Brian Tracy, Jim Rohn ja paljud teised legendid on pidanud seda raamatut kõige mõjuvõimsamaks ja enda elu muutvaks teadmiste allikaks.

Vabadus või surm sõltub otsusest

Otsuste tegemiseks võib vaja minna julgust. Olulised otsused, mis olid tsivilisatsiooni aluseks, tähendasid suuri riske, mis võis sageli surma tähendada.

Oli teada, et Lincolni otsus kuulutada välja vabadusdeklaratsioon, mis andis vabaduse Ameerika tumedanahalistele, häälestab tema vastu tuhandeid sõpru ja poliitilisi poolehoidjaid. Ta teadis sedagi, et selle deklaratsiooni elluviimine tähendab tuhandete surma lahinguväljal. Lõpuks maksis see talle elu. See nõudis julgust.

Sokratese otsus juua pigem põhjani mürgikarikas, kui reeta oma tõekspidamisi, oli vapper tegu. See viis aega tuhat aastat edasi ja andis veel tollal sündimata inimestele mõtte- ja sõnavabaduse.

Napoleon Hill «Mõtlemist muutes rikkaks». FOTO: Kirjastus Million Mindset OÜ

Otsustades lahku lüüa Unioonist ja minna üle lõunaosariikide poolele tegi kindral Robert E. Lee julge otsuse, sest ta teadis väga hästi, et see võib talle maksma minna elu, ja et selle eest maksavad oma eluga ka teised.

Aga aegade suurim otsus, mis puudutab Ameerika kodanikke, tehti Philadelphias 4. juunil 1776, kui viiskümmend kuus meest kirjutasid alla dokumendile, mis pidi tooma vabaduse kõigile ameeriklastele või nad kõik viiekümne kuuekesi võlla saatma.

Olete sellest kuulsast dokumendist kuulnud, aga ei pruugi olla näinud selles isiklikku õppetundi, mida see selgelt pakub.

Me kõik mäletame selle kaaluka otsuse langetamise kuupäeva, aga vähesed mõistavad, millist julgust see nõudis. Me mäletame ajalugu nii, nagu seda õpetati, mäletame kuupäevi ja nende meeste nimesid, kes võitlesid; mäletame Valley Forge’i, Yorktowni ja George Washingtoni ja lord Cornwallist. Aga me ei tea õieti midagi nende nimede, kuupäevade ja kohtade taga olnud tegelikest jõududest. Veel vähem teame immateriaalsest jõust, mis tagas meile vabaduse enne seda, kui Washingtoni väed Yorktowni jõudsid.

Me loeme iseseisvussõja ajalugu ja kujutleme ekslikult, et George Washington oli Ameerika riigi Isa, et tema tõi vabaduse, samas kui tõsi on see, et Washington tuli mängu alles hiljem, lord Carnwallis alistus tükk aega enne seda, kui Washingtoni väed saavutasid võidu. See ei ole mõeldud röövima Washingtonilt kuulsust, mille ta kõigiti ära teenis.

Pigem on eesmärgiks pöörata suuremat tähelepanu üllatavale jõule, mis oli tema võidu tegelik põhjus. On lausa traagiline, et ajalookirjutajad on täielikult jätnud mainimata selle vastupandamatu jõu, mis sünnitas vaba rahva, kelle osaks sai rajada sõltumatuse uus standard kõikidele maailma rahvastele. Ma nimetan seda traagikaks, sest tegemist on sama jõuga, mida peab kasutama iga inimene, kes ületab eluraskusi ja võtab elult, mis talle kuulub.