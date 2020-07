Belbini juhtimisteooria: Edu puhul on vajalik paras annus realisimi

Miks see on oluline? Sest edu meeskonnas saab alguse teadlikkusest enda kohta ja teiste mõistmisest. Nende asjade mõistmine võib teid näiteks teie juhi vaatenurgast lähtuvalt töövestlusel teiste seast esile tõsta. Meeskonnarollid võivad aidata saavutada vastastikust mõistmist, sest pakuvad ühise keele ja kõigile etendamiseks sobiva rolli. Kui asjad kipuvad untsu minema, võivad meeskonnarollid pakkuda sobiva keele lepituseks. Relvastatuna objektiivsete teadmistega saate vältida mittemõistmisest tingitud solvanguid ja leevendada plahvatusohtlikke olukordi.

Ükskõik kuhu te valitud karjääriteel liigute, mõjutab teie käitumine suuresti teie lõplikku positsiooni. Väidetakse, et tööle võetakse inimest sellepärast, mida ta teab, ja lahti lastakse sellepärast, kes ta on. Meil kõigil on oma eripärad ja inimlikud nõrkused. Enamasti ei soovi keegi, et oleksime täiuslikud. Lõppkokkuvõttes tuleb meil osata pelgalt oma nõrku külgi juhtida ja tugevaid välja tuua. Oluline on suhtuda töösse entusiasmiga ja kindlameelselt, kuid selle protsessi käigus ennast mitte silmist kaotada. Edu puhul on vajalik paras annus realisimi.