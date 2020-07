Elisa toob tänasest lugejani teaberaamatute lühikokkuvõtted

Tänavu viiendat sünnipäeva tähistav Eesti populaarseim lugemisäpp Elisa Raamat kasvab pidevalt suuremaks. Kui paar aastat tagas lisandusid ühe kuutasu eest lugemisriiulile ka ajakirjad, siis järgmise sammuna on Elisa asunud kirjastama raamatuid, mida saab eksklusiivselt lugeda ainult Elisa Raamatust.

«Ilukirjanduse puhul on oluline iga keeleline nüanss, ent teabekirjanduse puhul saab olulise sisu edasi anda ka efektiivsemalt. Kiire elutempo ja muud kohustused pärsivad tihti paljude lugejate võimalust süveneda mahukatesse teostesse, mille sisu on kahtlemata väärt omandamist. Uue žanriga võtame know-how (eesti k. oskusteabe) raamatud ja anname lugejale edasi essentsi ehk põhiosa,» kirjeldas Elisa uute teenuste valdkonna juht Kertu Popp.

Kümneosaline Elisa raamatusari koosneb viiest uue autoriga essentsist ja viiest raamatu kokkuvõttest, kus antakse edasi teoste põhiline sisu ja ülevaade. Kui lugejal on soovi, saab ta alati sama raamatu ka pikemas vormis seejärel öökapile võtta.

Hardo Pajula, kes tõlkis eesti keelde raamatu «Teadus ja vaimne praktika,» koostas ka sellekohase teose Elisa raamatusarja. «Ma arvan, et selliste lühikeste ülevaatlike kirjatükkide peamiseks eesmärgiks on juhtida lugejat tähelepanuväärsete raamatute juurde. Rupert Sheldrake'i «Teadust ja vaimset praktikat» julgen ma soovitada kõikide maade agnostikutele, eriti neile, kes teavad, mis on krooniline kurvameelsus,» selgitas Pajula.