ELU PÄRAST SURMA ⟩ Uus teos annab ootamatu vastuse

Me pole vaid oma füüsiline keha

«Ma loodan, et nüüdseks oleme kõik nõus, et me pole vaid oma füüsiline keha. Ja ma loodan, et me võime kahelda kristlike kirikuisade kontseptsioonis, et meie hing luuakse eostamise hetkel – see on tänapäeval kristluse peamine uskumus,» kirjutab autor oma raamatus. «Sinu keha loomine polnud sinu hinge loomine. Jumal ei oota hetke, mil leiab aset eostamine – see pole nii, et teeme nüüd ruttu ja kujundame teise hinge ja pistame üsasse, nii et see oleks olemas, kui keha välja tuleb. Sa oled teadvus.»

Miks me siin oleme?

Mida tähendab olla füüsilises kehastuses, olla füüsiline keha maa peal? Elizabeth Clare Prophet selgitab, et see tähendab, et meil on vaba tahe ja et me võime luua. Me võime olla Jumala kaasloojad, samuti üksteise kaasloojad. Me võime täita oma soove. Me võime tasakaalustada karmat, nii negatiivset kui positiivset. Me võime tegutseda koos, kogukonnana, kasutades spirituaalse alkeemia ja füüsilise keemia ja füüsika seadusi Püha Vaimu abiga. Olla füüsilises kehas - kui meie tee selles maailmas pole veel lõpuni käidud - on kõige ihaldatavam seisund. Mõned inimesed, kes tegelevad new age'iga, arvavad, et pole tähtis, kas me oleme füüsilises inkarnatsioonis või mitte. «Ma tahan vabastada meid kõiki sellest eksiarvamusest, sest usu mind, see on tähtis,» kirjutab ta.

Elizabeth Clare Prophet sõnul on mõned kristlased talle öelnud: «Miks sa surma pärast muretsed? Miks sa muretsed selle pärast, mis tuleb kümne aasta pärast, või tuumasõja pärast? Kui me sureme, siis läheme kõik taevasse Jeesuse juurde. Jeesuse tulemine on ta teine tulemine. Tuleb viimnepäev, võib-olla totaalne sõda. Ja see saab olema meie tõelise õndsuse algus.» Prophet ütleb, et asi on selles, et tuumasõda pole sissepääs spirituaalsesse hiilgusesse ja valguseilma, samuti ei lõpeta see elu maa peal. See pole ka lubadus teiseks tulemiseks ja et me ei pea enam taaskehastuma.

Me peame looma

«Kuni me siin oleme, peame looma - oma hinge heaks, oma kogukonna, perekonna, rahva, planeedi heaks. Igal hommikul, kui päike tõuseb, peab meil olema selge kavatsus, selge eesmärk, mida me teeme inimeste ja inimkonna heaks tervikuna,» annab raamat edasi mõtte.

Anna hoogu headele asjadele

Autori sõnul on üks põhjus, miks inimesed toetavad väärt üritusi, on teadmine, et nende teod panevad sõna otseses mõttes liikvele midagi, millel on mõju, teiste sõnadega on see karma kujundamine. Põhjustamine tähendabki karmat. «Kui anname hoogu headele asjadele, siis nopime neid vilju, mida see meie elus ja kogu elus kaasa toob. Kui alustame oma tegevusi ja projekte teenimise vaimus, et inimesi aidata, Jumala tahet täita, siis kogume endale häid tegusid,» selgitab ta, kuidas lisada rõngaid oma elupuule.

Inspireerivaid mõtteid raamatust «Elu pärast surma»: