PANACHE DESAI ⟩ Väärtusta ennast sellisena, nagu sa oled!

Desai on tänapäeva visionäär ja vaimne õpetaja, kes rõhutab armastuse ja eneseväärtustamise tähtsust. Tema seminaridel ja töötubades käib tuhandeid inimesi kogu maailmast. Tänapäeval kuuleb paljude inimeste suust lauset: «Ma ei ole piisav.» Miks see nii on ja kust see ebakindlus on alguse saanud, tasub igaühel endal mõtiskleda.