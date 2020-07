JANA PAULMAN ⟩ Austa naist kümme korda ja naine austab sind tuhat korda vastu

Jana on läbi elu kirjutanud kirju, milles räägib oma mõtetest ja tunnetest. Nii on ta jõudnud kõige lähemale iseenda olemusele, sügavasse hingepõhja. Kirjade kaudu vaatab ta oma hingepeeglisse ja annab ausa sõnumi Mehele. Sõnumi, et ta on naine. See raamat ongi teekond läbi nende kirjade mehe südamesse, keda autor armastab.