Harjutused, mille abil saad ärevusest vabaneda

Ilmselt oled kuulnud lugu kilpkonnast ja jänesest. Nad otsustasid võidu joosta. Kilpkonna seisukohast oli see muidugi rumal otsus; jänesed on väga kiired jooksjad, kilpkonnad aga mitte. Seega võinuks kilpkonn mõelda midagi sellist, nagu järgnevas loetelus.

Ärevus sunnib meid tihti mõtlema, et me ei saa asjadega hakkama ja oleme lollid, et neid üldse proovime. Mis mõtet oleks seda ametikõrgendust sihtida? Jänes on parem ja saab selle nagunii omale. Mis mõtet on koolivõistkonna katsetele minna? Jänes on ju kõiges meist üle. Nii istume tööl ja koolis oma kilbis varjul, kaitstuna oma hirmude eest ja vältides oma muresid, ega hakkagi proovima.