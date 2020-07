10 tsitaati Jenny Hani noorteromaanist

1. «Love is scary: it changes; it can go away. That's part of the risk. I don't want to be scared anymore.»

Tõlkes: «Armastus on hirmutav, see on muutlik, kaduv. See ongi osa riskist. Ma ei taha enam karta.»

2. «It's the imperfections that make things beautiful.»

Tõlkes: «Just puudused on need, mis asja ilusaks muudavad.»

3. «People come in and out of your life. For a time they are your world; they are everything. And then one day they’re not. There’s no telling how long you will have them near.»

Tõlkes: «Inimesed sinu elus tulevad ja lähevad. Mõneks ajaks on nad terve sinu maailm, nad on sulle kõik. Ja siis ühel päeval enam ei ole. Kunagi ei tea ette, kui kauaks nad sinu lähedal on.»

4. «He didn’t give me flowers or candy. He gave me the moon and the stars. Infinity.»

Tõlkes: «Ta ei toonud mulle lilli ega komme. Ta tõi mulle kuu ja tähed. Igaviku.»

5. «Every choice leads you somewhere, but it might not be where you truly want to be if the decision is based on someone else.»

Tõlkes: «Iga otsus juhib su elus kuhugi, ent kui sinu tehtud valikud lähtuvad kellestki teisest, siis ei pruugi see olla koht, kuhu sa tõeliselt jõuda tahad.»

6. «Maybe that was how it was with all first loves. They own a little piece of your heart, always.»

Tõlkes: «Võibolla on esimeste armastustega kogu aeg sama lugu olnud. Väike tükike sinu südamest jääb nendega, alatiseks.»

7. «You will always have tenderness in your heart for them.»

Tõlkes: «Sinu südames on nende jaoks ikka ja alati hellust.»

8. «And no matter what you do or how hard you try, you can’t stop yourself from dreaming.»

Tõlkes: «Ning pole oluline, mida sa teed või kui väga sa püüad, sul pole võimalik takistada end unistamast.»

9. «Do you know what it’s like to like someone so much you can’t stand it and know that they’ll never feel the same way?»

Tõlkes: «Kas tead, mis tunne see on, kui keegi meeldib sulle niivõrd palju, et sa seda taluda ei suuda, ent ometi tead, et tema südames ei tärka iial samu tundeid?»

10. «How do you regret one of the best nights of your entire life? You don't. You remember every word, every look.»

Tõlkes: «Kuidas on võimalik kahetseda üht parimatest õhtutest terves oma elus? Ei olegi. Sa lihtalt jätad meelde iga sõna, iga pilgu.»

«To All The Boys I've Loved Before» raamatu peategelane Lara Jean pole kunagi ühelegi poisile oma tundeid julgenud tunnistada. Selle asemel kirjutas ta igale noormehele kirja, milles selgitas oma tundeid, sulges ümbriku ning peitis voodi all olevasse karpi.

Ühel päeval avastab tüdruk, et keegi on tema karbis olevad kirjad teele pannud, mille peale hakkavad kirja saanud noormehed tüdrukult selle kohta aru pärima.