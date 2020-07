2020. aasta on poole peale jõudmas ning selle ajaga on ilmunud juba mitmeid suurepäraseid õuduspõnevike, mis räägivad tõestisündinud lugusid sarimõrvarite sooritatud tegudest. Nimekirja on lisatud nii verd tarretama panevaid ja väga detailirohkete kirjeldustega mõrvadokumentaale kui ka vähem vägivaldseid teoseid, kus põhitähelepanu on seatud faktide ja asitõendite selgele esitamisele ning arutlusele.