Keeruline ilukirjandusteos, mida peetakse Ameerika parimaks romaaniks

Aususe huvides täpsustan, et lugesin pool raamatust läbi.

Lugedes segas mind peamiselt autori ilukirjanduslik stiil, samas kui sisu ise oli haarav. Melville sai inspiratsiooni 1819. aastal Nantucketilt merele seilanud Essexi vaalapüügilaevast, mis aasta hiljem vaala rünnaku tagajärjel hukkus. Selle kohta on väga huvitav ajalooline raamat «Mere südames. Vaalapüügilaeva Essex tragöödia», mida praegu loen. Kirjutan sellest lähinädalatel põhjaliku ja haarava raamatuarvustuse. Kuid tagasi teemasse.

Herman Melville «Moby Dick». FOTO: Kirjastus Wordsworth Editions Ltd

Moby Dick räägib ühe mehe kättemaksuihast ja inimese jõuetusest looduse vastu. Ishmael ja Ahab ei ole tüüpilised peategelased, esimene jääb ise pigem tahaplaanile, võttes jutustaja rolli, ja teine esindab fanaatilist kättemaksuiha. Eksivad need, kes seda seikluslooks peavad. See on merel toimuv seiklusjutt ainult pealiskaudselt. Kiht-kihi haaval saab lugeja aimu, et Melville käsitleb erinevaid teemasid, alustades Piiblist (viited Leviathani merekoletisele ja Iiobi raamatule), lõpetades mütoloogia, zooloogia, kultuuri, vaalaäri ja muu sellisega.

Autori rohked ajaloolised ja kultuurilised kõrvalepõiked poleks seganud, kui need oleksid loogilisemalt raamatusse sobitunud. Sageli lugesin üht lauset mitu korda, sest need olid pool lehekülge pikad. Laused teeb keerukaks struktuuri puudus ja liigne voolavus. Inglise keeles on väga hea omadussõna verbose, mis tähendab paljusõnalist. Seesama paljusõnalisus tegi tema teksti väga tunnetuslikuks. Mis paneb mõtlema, et seda romaani peab rohkem tunnetama, mitte analüüsima. Kui üritada kõikidest autori allusioonidest ja vihjetest aru saada, siis on see piinarikas lugemine.

Seetõttu leian, et Moby Dick on ilukirjanduslik eksperiment. Kui lugejale meeldivad pikad, voolavad kirjeldused ja sagedased kõrvalepõiked eri teemadel, siis on see unustamatu lugemiselamus. Kui eelistada loogilisema ülesehituse ja lausetega romaani, siis soovitan midagi muud lugeda. Teisalt on Herman Melville’i stiilis ja lausetes midagi ilusat. Kui on huvi piisavalt süveneda, siis on tegu väga mitmekihilise teosega. Esimesed sada lehekülge olid kõige huvitavamad, sest ma polnud kunagi midagi sellist lugenud. Üks omapärasemaid ja samas raskemaid romaane, mida olen lugenud.