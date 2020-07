Tom Valsbergi kolm soovitust rändamiseks

Tomi raamatu «Kuidas rännata ilma hirmuta» esimene osa räägib välismaal reisimisest ja sellega seotud hirmude ületamisest. Teine osa kõneleb rännakutest, mida on võimalik kogeda ilma reisimata: meditatsioonist, hingerännaku-taimedest ning väelauludest ja tantsudest. Kolmas osa käsitleb elu kui rännakut sünnist surmani. Seal filosofeerib Tom teemadel ego, soov omada olemasolevast rohkemat, looja, inimsuhted, surm ja tänulikkus.

Tom Valsberg «Kuidas rännata ilma hirmuta». FOTO: Kirjastus Pilgrim

Kolm soovitust rändamiseks

Tuhandekilomeetrine retk algab esimesest sammust. «Isiklik vägi on võime viia asju ellu,» ütleb Anthony Robbins. Kuidas viia ellu oma soovi rännata ning maailma ja ennast avastada? Mine osta lennupilet sinna, kuhu Sa soovid minna! Mul on üks sõber, kes plaanib Indiasse sõitu juba mitmeid aastaid, aga ta pole ikka sinna

jõudnud, sest ta pole ostnud piletit. Laena kas või sõbralt raha. See võib olla järgmiseks kuuks, poole aasta pärast või järgmiseks kevadeks. Kui pilet on olemas, hakkab universum ja Sinu enda teadvus selle nimel töötama, et Sa tõesti saaksid minna ja Sul oleks ka piisavalt raha. Kui kardad, et plaanid võivad muutuda, siis maksa sada eurot juurde ja tee omale reisitõrkekindlustus. Siis saad alati otsustada, et Sa ei taha minna ja piletiraha makstakse tagasi.

Vali hoolikalt, kellega koos rännata

«Me ei saa muuta inimesi enda ümber. Aga me saame valida inimesi, kes meid ümbritsevad.»

Reisimine kellegagi koos on nagu sõitmine tandemjalgrattaga. Kui üks laiskleb, siis peab teine selle võrra rohkem tööd tegema. Kui üks tekitab probleeme, siis on need probleemid mõlemal kaelas. Kui ühel on negatiivne suhtumine, siis mõjutab see mõlemaid.

Ära reisi kellegagi, kes pidevalt Sinu najale toetub. Ära reisi ka inimesega, kelle najale Sul enesel on komme toetuda. Reisi inimesega, kes on nõus Sinuga koos lendama nagu kotkad: kõrvuti või võrdselt kohti vahetades vaheldumisi teineteise tuules.

Kui ma hakkasin ennast armastama, hakkasin põgenema kõige eest, mis ei olnud mulle hea: toidud, inimesed, asjad, olukorrad ja kõik muu, mis kiskus mind iseendast eemale.

Alguses ma nimetasin seda «terveks egoismiks» – täna ma tean: see ongi ENESEARMASTUS. Charlie Chaplin

Arvesta, et üksi rännates koged rohkem

Üksi on parem, sest Sa oled vaba. Üksi on parem, sest Sa tutvud ja kohtud palju rohkemate inimestega. Üksi on parem, sest siis õpid enda ja oma tunnete eest vastutama. Üksi on parem, sest Sa saad kogemuse, et saad ka üksi hakkama. Üksi saab muuta oma plaane ilma kellegi teise kooskõlastuseta. Üksi on parem, sest Sa võid alati teha, mida tahad. Üksi tasuks vähemalt üks pikem reis ette võtta, et enda vajaduste ja võimetega tutvuda, ja alles siis minna kellegagi koos rändama.

Võta kaasa võimalikult vähe asju

Võta kaasa ainult need asjad, mida kindlalt vaja läheb, mitte need, mida võib-olla tarvis on. Kui Sa just ei lähe kindla plaaniga viibida kuid järjest kõrbetes, kõrgmäestikes või muudes inimasustusest täiesti eemal olevates kohtades, siis ei pea kaasa võtma midagi, mida saad osta supermarketist. Võta kaasa ainult neid asju, mis on Sinule väga olulise sentimentaalse väärtusega või mida Sa igapäevaselt kasutad.

Võib-olla mõni ehe, poja pilt või I-pod, telefon või mõni pill, mida Sa mängid – ja maksimaalselt kaks vahetust riideid. Kui Sul juba on kindel plaan naasmiseks ja pangakontol on piisavalt, et reisi lõpuni ära elada, siis võid julgelt minna kas või vöökotiga, mille sees on pass ja pangakaart. Tegelikult Sul rohkem midagi vaja ei lähe.