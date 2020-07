Hea raamatu leidmiseks on võimalusi palju ning asja põnevamaks muutmiseks võib teose otsingutel mängu tuua ka oma tähemärgi. Alltoodud listis on igale märgile lisatud üks kindel raamat, mis vastavalt iseloomuomadustele võiks just selle tähemärgi all sündinud inimesele huvi pakkuda.