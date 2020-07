Raamat, mille lugemine tekitab mõnusa, sooja ja positiivse tunde

Kust ma küll nüüd pihta hakkan? See raamat pakkus paraja üllatuse. «Minu Hiiumaa» oli nimelt... minu Hiiumaa, minu lapsepõlvesuved 15 aastat tagasi Soonlepas, teeots, mida praamilt tulles maha ei tohtinud magada, kruusatee, käänak, mille taga vanatädi suvila, naabri Vilma, kelle kanamunadest sai värsket koogelmooglit, tema hiiglaslik koer Rulli, vann marjapõõsaste vahel, saunas magamine, kitsed mere ääres, hapud pihlakamarjad, elevandid aknalaual, võsas mõisavaremetega tutvumine ja palju muud. Hiiumaa on ju suur ja lai, aga siin olid vaid tuttavad paigad, küll veidi muutunud kujul.

Kirjaniku keelekasutus on väga mõnus, soe ja positiivne, ja lugemine kulges kiirelt. Siin oli natuke kõike: jutte külaelust ja -inimestest, niisama harivat infot ja mõnusaid looduskirjeldusi. Nalja saab ka, peaaegu iga peatüki alguses ja peatükke on palju, üle 40. Natuke tüütud olid võrdlused mandrirahva ja hiidlaste vahel, mis tekitasid sellise tunde, nagu uks löödaks pauguga nina ees kinni. Hiidlaste loomusest saab igatahes palju aimu. Väga huvitav oli lugeda, kui raske on Hiiumaale maja soetada. Veel meeldis mulle tähelepanek perekonnanimedest, mille järgi saarel kohe aru saab, kust kandist keegi pärit on.

«Minu Hiiumaa» pakkus mulle elamust, mida ma sealt otsidagi ei osanud. Hiiumaa on küll parajalt suur, aga enamik raamatu tegevusest toimub Soonlepa külas, selles nurgas, millega mina kõige rohkem kokku olen puutunud, sest käisime seal perega vanatädi juures suvitamas. Kirjeldused tuletasid meelde palju armsaid mälestusi ja väga huvitav oli lugeda, milline on küla argielu. Raamat on mõnusalt positiivses toonis ja tekitab kindlasti tahtmise ise saart külastada. Kui juba seiklemiseks läheb, siis boonusena on lisatud toredaid soovitusi. Soovitan lugeda, kui soovid teada, kuidas saareeluga kohanemine läheb või mis on hiidlaste eripärad!