Juunis ilmus üle 30% vähem raamatuid kui aasta varem

Ajalehtede ja ajakirjade arvestamise aluseks on raamatukokku saabunud säilituseksemplarid. Üldiselt jõuavad need raamatukokku õigeaegselt, märkimisväärselt ehk vähemalt kuu hiljem jõuavad arvestusse vaid mõned väikelehed.

Raamatute hulka loetakse Eestis kirjastatud raamatud ning arvestamise aluseks on nende kajastamine Eesti rahvusbibliograafia andmebaasis. Raamatute avaldamisel ning nende raamatukokku jõudmisel on sees lõtk, kuid üldiselt illustreerib ülevaade turul toimuvat, eriti aegreas mitmete kuude lõikes.

Väljaannete detailsest nimekirjast leiab ka eraldi kategooria väikelehed, mis on kohaliku omavalitsuse, asutuse, organisatsiooni, ühenduse, ühingu jne ajalehelaadsed väljaanded, mille ilmumissagedus on alla 50 numbri aastas ning mis on suunatud kitsamale sihtgrupile, levitatakse kindlas piirkonnas või huvirühmas. Oluline on arvestada, et seda ei määratleta tiraaži järgi.