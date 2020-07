Värbamiseksperdi kogemus: Miks ei saa ega tohi ainult CV põhjal otsustada, keda palgata?

Tõsiasi on, et oskus näha personalitöös metsa puude taga on ettevõttele hindamatult kasulik, sest tänapäeva muutuvas maailmas on oluline märgata just seda miskit, mida CV-s kirjas ei pruugigi olla, kuid on äärmiselt oluline. Loe ka sina raamatust katkendit, et mida väärtuslikku värbamisekspet inimeste värbamisel märgata oskab.

Ainult CV järgi otsustades inimest valida on vale

Klassikaliselt käib iga kandideerimise juurde CV ehk faktipõhine lühikirjeldus inimese eluloost hariduse, töökogemuse ja täiendõppe lõikes. Kui tööd on palju ja valiku langetamisega kiire, on oht teha otsus, keda intervjuule kutsuda ja isegi keda palgata, pelgalt CV põhjal. See on aga ohtlik ja vale.

Mäletan selgelt üht oma värbamisprotsessi. Ametikohale oli palju kandidaate ning lappasime meeskonnaga CV-sid läbi. Esialgu oli vaja otsustada, keda kutsuda esimesse vooru töövestlusele. Minule jäi silma üks inimene, kelle töökogemus antud vallas oli võrreldes teistega küll tagasihoidlik, kuid kes oli kirglik kalamees. Õnneks oli ta selle fakti oma CV-s välja toonud ja tänu taustainfole oskasin ma töövestlusel temalt selle kohta jutu käigus ka täpsemalt küsida. Tuli välja, et juba aastaid oli tema hobiks kalapüük ja see pani tema silmad väga särama.

Hobis polekski midagi erilist olnud, kui ma poleks teadnud meeskonda, kuhu inimest otsisin. Nimelt oli nii ettevõtte omanik kui ka mitu tiimiliiget samuti entusiastlikud kalamehed ja ühine huvi on miski, mis on töökogemusest vahel isegi tähtsam.

Ketlin Kasak «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?» FOTO: Kirjastus Kirjutaja OÜ

Loomulikult valisingi tema antud positsioonile. Meeskond võttis ta suurepäraselt vastu, kiirelt hakati vabal ajal koos kalal käima ning tiimiliikmed olid rohkem kui meeleldi valmis uut liiget välja koolitama. Asjad sujusid ja kõik olid rahul, õnnelikud ning tänulikud.

Ma loodan, et eelnev näide annab palju aimu sellest, miks ei tohi ainult CV põhjal otsustada, keda töövestlusele kutsuda ning veel vähem, keda palgata. CV on lisakomponent, mis aitab teha otsust, aga mille põhjal ei tehta otsust! Lõpliku valiku peab langetama enamate näitajate pealt – tähtsad on ka isikuomadused, väärtused ja maailmavaade. Lisaks olen kogenud, et CV ei pruugi vastata tõele – seal „valetatakse“ end nii suuremaks kui ka väiksemaks. Teisisõnu pannakse CV-sse kirja oskused, mida tegelikult ei pruugita osata; vahel aga ei väärtusta inimene oma kogemusi ja oskusi nii palju, et neid kirja panna, kuid mis tegelikult on kuldaväärt.

Värbamisspetsialisti ja värbava juhi ülesanne on aru saada, millise inimesega on tegelikult tegu. Info kättesaamine oleneb palju suhtlemise ja küsimuste esitamise kogemusest. Hea värbamisspetsialist valdab seda kunsti.