INSPIREERIV ⟩ Kuidas sinu hommikud tavaliselt algavad?

Vaatamata sellele, et ta oli kuus minutit surnud, sai jäädava ajukahjustuse ning talle öeldi, et ta enam kunagi ei kõnni, tõestas Hal, et me kõik oleme suutelised ületama igasugused takistused, et luua endale oma unistuste elu.

Hal jagab raamatus „Imede hommik“ viisi, mis muudab paremaks ükskõik millise valdkonna sinu elus ja seda kiiremini, kui iial oleksid võimalikuks pidanud.

Kuidas sinu hommikud tavaliselt algavad?

Hal Elrod «Imede hommik» FOTO: Kirjastus Million Mindset OÜ

Kas võtad aega, et endale keskenduda ja päevast läbijuhtimiseks optimaalset meeleseisundit luua? Või ootad sa tavaliselt ärkamisega viimase minutini, kui sa juba pead midagi tegema? Kas sinu hommikuid iseloomustavad sellised sõnad nagu rahulik või värskendav? Õnnitlen, kui see nii on! Oled paljudest meist juba sammuke ees.

Enamuse tüüpilisi hommikuid iseloomustavad sõnad nagu kiirustav, hektiline, stressis või isegi kaootiline. Teiste jaoks on aga tõesed aeglane ja laisk. Milline stsenaarium sinu hommikute kohta käib?

Enamuste jaoks meist on hommikud tavaliselt üsna hektilised ja kiired. Enamasti püüame end ringi joostes ruttu päevaks valmis seada ja meie peas keerleb sisekoosolek teemadel mida peame tegema, kuhu peame minema, mida nägema, mis on meelest läinud, fakt, et oleme hiljaks jäämas ning viimane vaidlus oma elukaaslase või pereliikmega.

Teiste jaoks on enda käima saamine hommikuti paras katsumus. Oleme loiud, laisad ja ebaproduktiivsed. Seega on enamuse jaoks hommikud kas stressirohked ja kiirustavad või aeglased ja ebaproduktiivsed. Kumbki neist pole optimaalne päeva alustamise viis.

Vaikus on kohese stressimaandamise jaoks üks parimaid mooduseid ning samal ajal kasvatame ka oma eneseteadlikkust ning meeleselgust, mis aitab meil oma eesmärkidele, prioriteetidele ning elus esmatähtsatele asjadele iga päev keskenduda.

Toon siin välja mõned oma lemmiktegevused, millest võib vaikuse praktiseerimiseks midagi kasutada. Järjekord ei ole oluline.

Meditatsioon

Palve

Reflekteerimine

Sügav hingamine

Tänulikkus

Mõnel hommikul teen vaid ühte neist tegevustest, mõnel kombineerin. Kõik need tegevused aitavad su keha ja meelt lõdvestada, vaimu rahustada ning täielikus kohalolus viibida.