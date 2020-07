KÕIK ALGAB PEALKIRJAST ⟩ Milline on hea pealkiri?

Mõelge näiteks e-kirjadele. Kui saadate e-kirja, teate teie kui oluline see on, kuid adressaadi jaoks on see üks paljudest sõnumite seast. Selleks, et teistest eristuda, leidke kirjale tabav pealkiri.

Dan Pink kirjutab oma raamatus „Müümine on inimlik“, et hea pealkiri on selline, mis tekitab meis uudishimu või pakub midagi praktilist ja kasulikku. Esimesel juhul võite kirjutada pealkirjaks näiteks „Te ei usuks, kui ütleksin, mil viisil inimesi oma e-kirju lugema panen“ ja teisel juhul näiteks „Efektiivne õpetus, mis garanteerib, et teie e-kirjad alati läbi loetakse“. Siinkohal ärge kunagi unustage, et pealkirjas antud lubadus tuleb ka täita! Alusetud lubadused on kindel viis oma lugejate kaotamiseks.