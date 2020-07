5 inspireerivat tsitaati James Alleni raamatust „Nagu inimene mõtleb“

2. Tugevad, puhtad ja õnnelikud mõtted on elujõulise ja nõtke keha ehitusmaterjaliks. Keha on õrn ja plastiline instrument, mis reageerib varmalt seda mõjutavatele mõtetele, ja mõtteharjumused avaldavad kehale nii head kui ka halba mõju.

3. Kuni inimene mõtleb ebapuhtaid mõtteid, on tal ka ebapuhas ja mürgitatud veri. Puhtast südamest tuleb puhas elu ja puhas organism. Rüvetatud meel tekitab rüvetatud mõtteid ja rikutud organismi. Mõte on tegevuse, elu ja ilmingu allikas; tehke see puhtaks ja kõik on puhas.