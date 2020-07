Iga naise öökapis on peidus üks tõeliselt kirgi küttev raamat, mida õhtuti lugedes kaob kogu ümbritsev maailm ning alles jääb ainult iha iga järgneva sõna järele. Raamatukriitikute hinnangul on just need kolm raamatut lugejale täiesti vastupandamatud.