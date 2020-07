Kuhu minna Eestis lastega, kui kodus istumisest on villand?

Eesti kõige vaadatuma filmi «Tõde ja õigus» võttepaik asub Vastse-Roosas, kuhu ehitati selle tarvis Vargamäe taluhooned. Neid saab eemalt vaadata ja alates 15. maist avab külastuskeskus ka oma väravad, kuid siseruumid jäävad suletuks.

Kõige võimsam muinaslinnus asub Varbolas väikese kõrvalepõike kaugusel Tallinna-Pärnu maanteelt. Seal on huvitavaid muinasaegseid puitehitisi ja masinaid ning ruumi jätkub kõigile. Tee ääres on korralik parkla. Kui tahad uhket kiviheitemasinat ja muid vanaaja puitehitisi ning -masinaid näha, siis Varbolas tasub ära käia.

Kui sa sinnakanti ei satu, aga tahaksid ikkagi päris linnust näha, siis Tartu-Jõgeva tee ääres Kassinurme mägedes on samuti üks linnus püstitatud. Selleni jalutades leiad ka piknikuplatse ja kiikesid. Kassinurme linnuse juures saad enne minekut virtuaalselt ringi vaadata Google Street View’s.

Põnevad varemed

Varemetes turnimine on alati lastele põnev olnud. Varemeid meil jätkub nii põhjarannikul, idas, läänes kui ka lõunas.

Toolse ordulinnus kõrgub otse mererannas Kunda ja Karepa vahel. Sealkandis leiad rannaäärse tee juurest mõnegi mõnusa inimtühja liivaranna, kus peatus teha.

Pahkla raketibaasis on moodsama aja varemed nõukogude ajast. Säilinud on mõned tontlikud ehitised elanikele ja sõjamasinatele ning seal asub ka Eestimaa kivide kuningas – rändrahn, mis pole küll Eesti suurim, aga mille mõõdud on sellegipoolest muljet avaldavad: ümbermõõt 29,5 m, kõrgus 4,4 m. See teeb kivi otsa ronimise põnevaks. Rändrahnu peal on sile platsike, kus on isegi piknikku ja pidu peetud ning kuhu pääseb redelist ronides. Asukohta otsi Regio kaardilt märksõnaga „Pahkla suurkivi“.

Padise kloostris on praegu ilmselt Eesti kõige värskemalt restaureeritud varemed. Avamine pidi toimuma jüripäeva paiku, ent eriolukorra tõttu lükati see muidugi edasi. Nüüd on siiski juba mõned päevad külastuskeskus avatud ning külalised oodatud.

Vastseliina linnus on hea koht peatuseks, kui liigud Kagu-Eesti kandis. 4. sajandist pärit linnusevaremetele lisaks on Vastseliinas pühakoht, mõisapark ja matkarajad.

Toolse ordulinnus. FOTO: Kaido Einama

Laiad loodusrajad

Kui rahvarohketele laudteedele ei taha minna, sest seal on vastutulevatest seltskondadest perega keeruline mööduda, vali mõni laiem matkarada. Laiade teedega matkaradu leidub samuti palju. Kloogarannast Meremõisa on võimalik jalutada enamasti mööda liivast merekallast. Kallasrada on parajalt lai, et mööduda üksteisest piisaval kaugusel. Alusta näiteks Kloogaranna ja Laulasmaa poolt. Nõva rannas on mitmeid liivaseid metsaradu, mis hajutavad ka inimesi, et saaksid rahulikult omaette jalutada ega pea kogunema ranna parklasse lõkkekohtade juurde, kus on ilmselt üsna palju rahvast. Liigu hoopis sisemaa pool väikeste järvede ääres ja Peraküla telkimisalast rohkem Nõva või Põõsaspea pool.

Otsi pokumaad! Üks hea võimalus üksikuid ilusaid paiku looduses leida on pokurahvast otsida. Nendele kõrgetele mätastele meeldib kasvada soistes kohtades, kuhu ei vii suuri teid ja kus pole ka laiu sissejoostud terviseradu. 17. maini kestnud pokuloendus kaardistas paljud seni avastamata pokuplatsid, millest mõni on lausa suures linnas. Pokukaardilt saab vaadata, kus need asuvad. Kanuumatku korraldatakse peredele igal pool Eestis, kus on suuremaid veekogusid. Uuri näiteks kanuutamise kohta Soomaal. Lodjaga on samuti võimalik sõitma minna. Emajõel teeb lodi Jõmmu proovisõidu juba varakevadel ja jätkab hilissügiseni. Nautida saab jõevaateid Tartust alla- või ülesvoolu, aga mõnikord tehakse pikemaid sõite ka Peipsile ja Võrtsjärvele. Vaata lisaks lodi.ee ja Emajõe Lodjaseltsi Facebooki lehelt.

Lastekaart ja Lotte atlas kaasa!

Need on vaid mõned näited kohtadest, mida perega külastada. Regio Eesti Lastekaart ja Lotte Atlas aitavad aga planeerimisele palju kaasa ja nende abil võid leida veel kohti, kus suuri rahvamasse pole ja lastel on huvitav. Enne, kui kodust välja lähete, saad aga lastega proovida ajakohast lauamängu „Võidujooks viirusega”, mis tuli välja volbriööl.