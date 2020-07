Esimese klassi soovituslik kirjandus, mida lapsega enne kooli lugeda

Esimene “Sipsik” ilmus 1962. aastal ehk esimesed Sipsiku lood on kirjutatud rohkem kui 50 aastat tagasi. Vahepeal on elu küll palju muutunud, kuid toona oli ju televiisorgi uus ja huvitav asi ja värviteleviisoristn tol ajal alles unistati. Selles raamatus siin on kõik Sipsiku lood täpselt sellisel kujul, nagu nad alguses kirja pandi. Lugude juurde on lisatud illustratsioonid, mida kõik täiskasvanud oma lapsepõlvest hästi mäletavad ja tunnevad.