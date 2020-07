Aastaid raamatumüügi edetabeleis trooninud Apteeker Melchiorist tehakse kolm mängufilmi

Keskaegse krimitriloogia režissöör on Elmo Nüganen (1944, Nimed marmortahvlil), stsenaariumi autorid on Indrek Hargla, Elmo Nüganen ja Olle Mirme. Filmi produtsentideks on Kristian Taska Taska Filmist (1944, Nimed Marmortahvlil, Talve, Klassikokkutulek), Esko Rips Nafta Filmsist (Supilinna Salaselts ja sügisel kinodesse jõudev spioonipõnevik O2), Armin Karu HansaFilmist (Tõde ja Õigus kaastootja) ja Tanel Tatter ning Veiko Esken Apollo Film Productionsist (Talve ja Vanamehe filmi kaastootjad). Eesti ja Läti koostöös valmiva triloogia kaasprodutsentideks on Jānis Kalējs (Film Angels Productions, Läti) ja Philipp Kreuzer (Maze Productions, Saksamaa). Operaator on Mihkel Soe ning kunstnik Matis Mäesalu.

Filmi üks produtsentidest Armin Karu lausus, et filmitootjad tahavad saavutada keskaegsele Tallinnale omast olustikku, mille tarvis ehitatakse võttepaigad Tallinnasse, Narva, Purtsesse, Lääne-Virumaale, Saaremaale ja Lätti. Filmi tegevuspaigaks on küll keskaegne Tallinn, kuid näiteks Toompea sündmused filmitakse hoopis Narva linnuses. «Minu jaoks on see väga huvitav projekt, sest keskaeg oli Tallinna ajaloos põnev ja rikkalik periood ning Apteeker Melchiori raamatusari oma keskaegse tegevuspaigaga on osutunud ülipopulaarseks mitte ainult Eestis, vaid ka teistesse keeltesse tõlgituna. Kuna filmi meeskonnas on professionaalsed filmitootjad, kelle portfoolios on mitu väga edukat filmi, siis usun, et ka Apteeker Melchiori filme saadab edu nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt,» sõnas Karu.