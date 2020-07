Alar Tammingu «Jalutuskäik raha alkeemiasse» sukeldub raha ja inimkäitumise psühholoogiasse

Kindlasti pole tegemist järjekordse uinutava oopusega innovatsioonist ja jätkusuutlikkusest. Tammingu esimene raamat «Jalutuskäik iseendasse» avas aga terve inimelu mõistmise universumi, alates meie argipäevastest kaitsekihtidest, kogemuste tähenduslikkusest kuni inimelu elukaare kui terviku tähenduseni.

Alar Tamming, «Jalutuskäik raha alkeemiasse». FOTO: Raamat

Loe, kuidas kommenteerivad raamatut asjatundjad.

Hardo Pajula, EBS-i vaba majandusmõtte professor:

«Tolstoi, Somerset Maugham, Jung, Swedenborg, Aristoteles – need on nimed, kellest me ei kuule midagi meie ministeeriumide rutiinsetes majandusaruannetes, kuid kellega me kohtume juba Alari alkeemilise jalutuskäigu esimestel lehekülgedel. Seega ei ole meil kindlasti tegemist järjekordse uinutava oopusega innovatsioonist ja jätkusuutlikkusest. Tõsi küll, mulle kui neoklassikalise ökonoomika vaimus treenitud spetsialistile tundus Alari jungiaanlik monetaarteooria kohati pisut unenäolik. Kõige olulisem käesoleva raamatu puhul ongi vast see, et see aitas mul koolipõlves õpitut unustada. Olen autorile selle ja paljude teiste asjade eest väga tänulik.»

Mare Pork, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor:

«No see raamat on küll Vaba mehe vaimsetest vallatustest tulvil ja kes selle ära tunnevad, saavad nii põnevust kui lugemislusti tunda.

Näeme faktidega mängimise kelmikat kergust, paradoksaalsuse ja vastuolulisuse üle naljatamisi ja põhjendatud kahtlemisi dogmades. Mis ülioluline – siin on palju suurte plaanide originaalset taju, tulevikufantaasiat, raha võimuga kaasneva hulluse kirjeldust, ja mis eriti tore (NB! sõnum psühholoogilt psühholoogile), läbi kõigi erinevate tsivilisatsioonide huku, kaose ja õnne teemade on tunda autori enda lugemis-, kogemis- ja elamisrõõmu. Kui millelgi on palju filosoofilist ja peaaegu rahatut väärtust, siis just sellel!

Alar jätab lugeja vabaks ja lubab lahkelt lõppevat tsivilisatsiooni nautida.»

Ivar Tröner, kultuuriloolane: