Uus raamat aitab kasvatada raske traumakogemusega last

«Eestis on praegu muutuste ajad. Avalikkuse ees on aktuaalseks tõstetud nii vanemliku hooleta jäänud lastele uute perekondade leidmine, aga ka valusad teemad, murekohad, isegi väärkohtlemise juhtumid, mida need lapsed on läbi elanud,» ütleb MTÜ Igale Lapsele Pere eestvedaja Jane Snaith. «Järjest rohkem mõistame ka seda, et trauma ei ole ainult oma bioloogiliste vanemate hoolest ilma jäänud laste valus pärand. Traumat kogeb ja selle mõjude all kannatab palju enam lapsi kui me seda ette kujutame. Täna pole meil enam valikut – kas me pöörame ennast täielikult teadmiste ja abivahendite poole, mis tagavad nii lastele kui meile endile inimliku hoolivuse, või kaotame põlvkondi, kes raskete lapsepõlve kogemuste all on kannatanud ega pole abi saanud. Dr Purvis ja dr Cross näitavad, et empaatia ja lapse isiksusest lugupidamine on esimesed praktiliste tehnika alustõed, mille kaudu me saame lapse käitumist korrigeerida ja nendega paremat kontakti luua.»