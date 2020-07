Eesti kirjanik, keda lugejad teavad vaid varjunime Helene Moss kaudu, andis äsja välja uue romaani «Hingerahu», mis on lisaosa populaarsele erootilisele triloogiale «Cougar». Kui aasta tagasi ütles autor raamatuportaalile, et hingab kirjutamise rütmis ja ei oska teisiti enam elada, siis nüüd tunnistab ta, et viimane teos sündis tegelikult väga raskelt ning vajalike ridade paberile saamine oli suur eneseületus.