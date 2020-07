Inga Lunge enda raamatust: püüdsin igasuguse muu edevuse ja sära sealt maha koorida

«Ma ei pea ennast autoriks,» tunnistas Inga Lunge saates oma raamatust rääkides. «Jah, ma kirjutasin küll need asjad üles, aga need mõtted selles raamatus on universaalsed. Olen selles mõttes seal täiesti aus, et püüdsin igasuguse muu edevuse ja sära sealt maha koorida. Kirjutan täpselt nii nagu ma päriselt mõtlen.»

Mõnes mõttes oli kirjutamine Inga jaoks seetõttu ka natuke ehmatav ja hirmutav kogemus, sest ta kartis teiste arvamuse pärast ja ehk keegi arvab, et ta on vähe «koputada saanud». «Aga tundub, et vastupidi – see hirm on olnud asjata, inimesed tunnevad sealt nii mõndagi ära,» nentis ta.