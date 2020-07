Abiks juhtidele: kas töömessil osalemine on mõistlik või mõttetu?

Eestis korraldatakse paar korda aastas töömessi. Kuna messil käimine on ettevõttele suur väljaminek, siis ikka ja jälle arutatakse, kas seal osalemine on mõistlik või mõttetu.

Ühest vastust sellele pole, sest kõik oleneb, kuidas messi potentsiaali ära kasutatakse. Kui oskad messi enda jaoks tööle panna, on iga investeeritud euro kuldaväärt. Kui ei oska, on tegu raisatud ressurssidega. See, mismoodi messil õigesti käia, on lai teema, sest variante, võimalusi ja meetodeid on mitu.

Messilt saab eelkõige lihttöötajaid

Ketlin Kasak «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?» FOTO: Raamat

Mina olen väga messidel käimise poolt, eriti kui on vaja värvata just lihttöölisi või nn esimese astme töötajaid. Spetsialistide ja juhtide värbamisprotsess on veidike teistsugune ning nemad üldjuhul töömessil oma potentsiaalse uue tööandjaga tutvumas ei käi. Tavatöötaja käib aga küll.

Messid on kohad, kus saab suhelda inimestega, koguda huvitunute andmeid, tutvustada oma ettevõtet ja vabu töökohti. Samal ajal on võimalik jalutada messialal ringi ning uudistada ka oma konkurentide ja teiste ettevõtete tegevusi, pakutavat ning avatult suheldes saada aru, kuidas kellelgi läheb.

Eeltöö, mess, kokkuvõte

See, millisele messile täpsemalt minna, sõltub sinu firma vajadustest. Üldised töömessid on väga laiapõhjalised, hõlmates rohkelt eri teemasid. Tänu sellele sobivad need tõenäoliselt ka Sulle. Eestis (ja lähiriikides) on ka palju erialamesse, mille külastamist eksponendina tasub tõsiselt kaaluda.

Näiteks kui sinu firma tegeleb kalandusega ja sa otsid omale lihttöölisi, võib meremess olla õige koht, kuhu minna. Sinna pole küll kokku tulnud konkreetselt tööotsijad, aga inimesed, kellel on valdkonna vastu tugev huvi ning kellest võib kooruda mõni uus potentsiaalne töötaja.