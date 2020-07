Raamatust «Elu pärast surma»: loomisakt sisaldab endas tohutut vastutust

Loomevõime

«Elu pärast surma» Elizabeth Clare Prophet. FOTO: Kirjastus Pilgrim

Igal hetkel me loome, päeval ja öösel. Sõnad, mida ütleme, on meie looming. Need kannavad energiat - meie mõtete ja kavatsuste, meie soovide ja emotsioonide, meie vihkamise ja armastuse energiat. Kõik see on karma. Meie teod panevad liikuma sündmused, millel on tagajärjed ja mis päästavad valla teised teod, millel omakorda on bumerangiefekt.

Teadlikkus meie võimsast MINA OLEN Kohalolekust kui algsest punktist, millega Jumala valgus, energia ja teadvus läbib meie südant, meelt, hinge ja vaimu, on algus enese teadvustamisele Jumala pikendusena. Ma tahan, et teaksid, et sinu MINA OLEN Kohalolek on praegu sinu kohal, see on MINA OLEN SEE, KES OLEN, elu igavese allika keskpunkt. Ja sellest Kohalolekust voolab Elujõgi, tegelikkuse liikuv vool. See on elu, energia ja teadvus. Kui see läbi sinu voolab, siis lased selle läbi oma nelja madalama keha, läbi oma tšakrate, läbi oma sõnade, tunnete ja nii edasi.

Ja see energia läheb edasi. See ümbritseb maakera. See mõjutab kogu elu meie planeedil. See teeb sinust Jumala kaaslooja. Tema andis sulle piiramatu energia. Tema andis sulle vaba tahte. Tema andis sulle juurdepääsu Allika juurde ning võime võtta see valgus ja vormida oma valiku kohaselt.

Ainult Jumalal ja ta järeltulijatel on võime luua. Loomisakt sisaldab endas tohutut vastutust. Ainult karmaseadus õpetab meile, mis vastutus see on. Niisiis, kui me tahame luua ja oleme valmis võtma vastutuse oma loomingu eest, peame aktsepteerima karmaseadust seda mõõtmas. Meie igapäevane hea ja halva karmasaagi kogumine räägib, millised olid meie istutatud seemned.

Inspireerivad mõtted raamatust, mis tasub ehk endale kirja panna!