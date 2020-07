Julia Robertsi raamatusoovitused: 2 teost, mis jäävad pikaks ajaks meelde

«Jeanette Winterson on kirjutanud palju imelisi raamatuid ja mind paneb mõtlema, et huvitav, kuidas see naine magada saab? See lugu on väga intrigeeriv. Üks asi, mis mind hämmastab – ma ei teagi, kui palju olin seda raamatut juba lugenud, kui mõistsin – üht peategelast kirjeldatakse soo mõistes väga ebamääraselt. Aga ma ei saagi aru, kas Winterson tahab, et inimesed seda enne raamatu lugemiost teaksid. Umbes nagu oleks sul võimalus valida, mis soost sa tahad, et see tegelane oleks,» kirjeldas Julia Roberts oma lugemiselamust. «Ja tal tuleb see tõesti hästi välja ilma lugu segaseks ajamata, ja ilma et keegi üldse väga märkaks, mis ta teinud on.»