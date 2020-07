Kriisiaja ootamatu kõrvaltoime: tekkinud on hulk uusi erootikakirjanikke

Märtsi keskpaigas märkasid suurima erootilise kirjanduse veebilehe Literotica moderaatorid, et iga päev lisandub lehele seksilugusid, mis on seotud viirustega. Tundub, et üleilmne kriis ja kodus püsimise kohustus on andnud hea loomingulise võimaluse inimestele, keda huvitab just erootiline kirjandus.