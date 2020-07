TUNNE EESTIMAAD ⟩ Kogenud matkajad andsid välja juhise, kuhu Eestis minna ja mida ette võtta

Eesti on reisijuhis jagatud kolmeks matkapiirkonnaks: Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti ja Lääne-Eesti koos saartega. Matkarajad on samuti jagatud kolme kategooriasse: RMK rajad, terviserajad ja muud matkarajad. Kogu see info on ka reisijuhiga kaasas oleval voldikkaardil.