Tallinna Ülikooli teadlane avaldas põhjalikul uurimistööl põhineva raamatu seksist ja sotsiaalmeediast

Tegemist on paeluva raamatuga, mis avab ukse alustamaks hädavajalikku vestlust teemal, kuidas sotsiaalmeedia seksi kujundab ning kuidas me täna seksi mõistame, mõtestame ja sellega tegeleme. Turku Ülikooli meediaprofessor Susanna Paasoneni on öelnud, et tegemist on «kohustusliku lugemisega nii lapsevanematele, haridustöötajatele, ajakirjanikele, IT professionaalidele kui ka poliitikakujundajatele».