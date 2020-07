Miks on suhete loomine ja inimeste ühendamine üks olulisemaid oskusi, mida siin elus õppida?

«Ei ühtki einet üksi» Keith Ferrazzi. FOTO: Million Mindset

Ferrazzi ise on pärit tagasihoidlikust töölisklassi perest, kuid ta on ilmutanud tähelepanuväärset võimekust luua kontakte, mis on aidanud tal pääseda maailma tippülikoolidesse. Yale’i ja Harvardisse ning erinevatele tippjuhtide positsioonidele. Tema kontaktivõrgustik ulatub valitsuse koridoridest kuni Hollywoodi staarideni ning tähelepanuväärsed tulemused suhete loomisel on toonud talle Leader for Tomorrow tiitli Davose Maailmamajanduse Foorumil.

Autori kontaktiloomise viis põhineb vastastikusel abistamisel ja ühendamisel ning ta on arendanud välja süsteemi praktiliste põhimõtetega. Ferrazzi soovitab suhetes alati pöörata tähelepanu vastastikusele kasulikkusele ja hoida inimestega pidevalt sidet, mitte ainult siis, kui see on endale vajalik. Ta toob raamatus esile ajatuid strateegiaid, mida on kasutanud maailma tuntumaid inimesed Winston Churchillist Bill Clintoni, Vernon Jordanist kuni dalai-laamani.

Siin on uuest raamatust mõned inspireerivad katkendid.

***

Edu võti = (inimesed, keda kohtate) + (mida koos loote)

Meie saatus avaldub suhetes, ning seda kinnitavat tõendusmaterjali leiab küllaga värskeimatest teaduslikest uuringutest, mis sotsiaalvõrgustike ning sotsiaalsete mõjutegurite kohta on tehtud. Oleme sellised inimesed, kellega ise suhtleme. Meie palganumber, meeleolud, meie südame tervis ja ka vööümbermõõt – kõik need on otseselt seotud sellega, kellega ja kuidas me läbi käime.

Kui võtate oma suhted enese kontrolli alla – mis, tehes seda õigesti, võib vahel tähendada hoopis kontrollist lahti laskmist – saavutate kontrolli oma karjääri ja tuleviku üle.

Kuidas algab meie edulugu?

Edulugu algab siis, kui leiame endas piisavalt julgust ning siirast tahet anda ja jagada ning luua seeläbi tähendusrikkaid suhteid. Suhete loomist ning sotsiaalse kapitali kasutamist õpime aktiivse tegutsemise käigus. Kui jäädagi ootama ideaalset hetke, mil oleme valmis teooria pinnalt reaalsetesse tegudesse sukelduma, raiskame väärtuslikke kuid või koguni aastaid, kuni tunneme end (võib-olla) piisavalt küpsena.

Tugevate sidemete loomine

Nii äris kui elus tõelist lisaväärtust õigete inimeste leidmine ja teadlik kokkuviimine. Inimesed, kellele on omane tugevate sotsiaalsete sidemete loomine, on enamasti loomupäraselt andekad ka ettevõtluses. Jättes kõrvale igasugused hüüdlaused, uudisekünnistel võistlevad reklaamkampaaniad, tehnoloogilised revolutsioonid, disainiimed ja muu säärane pinnavaht, mida ettevõtted väsimatult läbi meediakanalite toodavad, jõuame ikka ja alati ettevõtluse tuumani, kus ühed müüvad midagi teisele. Kui küsida edu saladuse võtit tippjuhtidelt ja teistelt oma ala professionaalidelt, kes pole isiklikest ambitsioonidest liialt pimestatud, võib enamasti kuulda vastuseks tänusõnu inimeste kohta, kes on neid sel teekonnal toetanud ja abistanud.