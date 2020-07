Huvitud šamanismist? Tõnu Talimaa soovitab raamatuid, mis avardavad su silmaringi

Kui tahaks minna šamaani käest abi paluma, peaks Tõnu sõnul inimesel olema selge, mida ta peab šamanismiks, kes on šamaan ja mis tööd too konkreetselt teeb. «Kui inimene läheb šamaani või inimese juurde, kellel justnagu on kõik paigas, aga kuskil altaril on seal näiteks poolik õllepudel, vähemalt minu mõistes sotsiaalses mõõtmes sellises vormis šamanism ja õlu kokku ei lähe, kui see ei ole just mingi rituaali osa,» selgitab ta. Tasub kuulata ja vaadata seda, milliseid sõnu ta kasutab ja kuidas ta kasutab neid ruume, mis on sõnade taga, kuidas ta neid ühendab ja milliseid teadvuse valemeid ta sõnadega loob. Teiseks on oluline rääkija tundeseisund ja emotsionaalsed aspektid, sel ajal kui ta midagi räägib. See on selline teadvuse skaneerimine, seda ei ole lihtne teha ja nendest olemitest aru saada, et kas on maskid ja millised need on. Kuid sellist tajumise ja nägemise võimekust saab endas elustada.