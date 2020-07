«Orpheuse raamatukogu» sarjas esitletakse vendade Strugatskite raamatut «Muinasjutt troikast»

«Muinasjutt Troikast» («Сказка о Тройке») on 1968. aastal ilmunud satiiriline ulmeromaan. Kuna ilmumise ajal arvati, et see kritiseerib nõukogude bürokraatiat, valitsust ja teaduskeskkonda, sattus teos tol ajal «mittesoovitatud raamatute» nimekirja.