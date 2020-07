Krimikirjanik Lynda La Plante: keegi ei osanud arvata, et «Peamisest kahtlusalusest» selline tohutu hitt saab

Kirjanik La Plante rääkis väljaandele The Guardian, et kui ta 1990. aastal «Peamist kahtlusalust» kirjutama hakkas, ei osanud mitte keegi arvata, et sellest saab nii tohutu hitt.

Selleks, et peategelane oleks usutav ja eluline, konsulteeris kirjanik Londoni politseiteenistusega. «Ma läksin pealinna politseiteenistusse ja ütlesin: «Kas teil on siin erariietes kõrgeid naissoost detektiive?» Mulle öeldi: «Jah, neid on siin kolm,» meenutas ta.

Mingil hetkel hakkas ta märkama, et sageli on politseiametite juhtideks loodud väga suurte probleemidega mehed – kel on abielu lõhki, kel on alko- või narkoprobleem, kel on laps sõltlane. Seetõttu on ta oma uue sarja peategelase Jack Warri loomisel meelega teinud nii, et tegelasel ei ole mingeid suuri eluraskusi. Warri abielu on korras ja naine toetav, ta saab oma vanematega hästi läbi. Huvitav pinge tuleb hoopis sellest, kuidas uurija oma tööd tehes ametit õpib ja paremaks politseinikuks kujuneb.