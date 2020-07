Asse Sauga: kõik sai alguse bitcoinst

Domeen bitcoin.org registreeriti 18. augustil 2008. Esimene kirje ideest luua alternatiivne raha saabus millalgi sama aasta sügisel ühe teatud kogukonna meililisti. Kogukonnaks oli juba 1990. aastatest tegutsev cypherpunk, mis koondas nn krüptoanarhiste, kes seisid indiviidi vabaduse ja privaatsuse kaitse eest ning valitsuse ja suurkorporatsioonide repressiivse poliitika vastu. Uue virtuaalse raha mõtteid oli ka varem nimetatud listist läbi käinud ja seetõttu ei äratanud bitcoin’i idee, eriti veel tundmatu jaapanlase Satoshi Nakamoto poolt tõstatatuna, esialgu erilist tähelepanu. Kuid Satoshi ei jätnud jonni ja postitas oma ideed veel paljudesse erinevatesse foorumitesse, millest üks oli P2P (Peer to Peer) Foundation (QR-kood). See kogukond koondas erinevaid osapooltelt osapooltele tehnoloogiaid. Programmeerija nimega Hal Finney, kes töötas parasjagu vabavaralise krüpteerimistehnoloogiaga (Pretty Good Privacy), hakkas Satoshi algatuse vastu lähemalt huvi tundma. Koos Satoshiga viisid nad idees kirjeldatu praktikasse ehk kirjutasid kokku koodi ning 2009. aasta 3. jaanuari keskpäeval käivitati kaks esimest kaevandusmasinat, kaevandati esimesed 50 bitcoin’i ja tehti esimesed ülekanded. Džinn oli pudelist välja lastud! Praegu, üheksa aastat hiljem, on bitcoin’i turumaht üle 200 miljardi dollari ja Satoshi Nakamoto ise on nüüdseks jäljetult kadunud. Tema tegeliku identiteedi kohta on kümneid spekulatsioone. Variante on erinevaid: arvatakse, et ta võib olla rühm mässumeelseid arvutiteadlasi, keegi väga nutikas britt, Soome majandussotsioloog, kes varem töötanud videomängude programmeerijana, Iiri IT-tudeng, Eesti krüptoteadlane Tartu Ülikoolist, nelja Jaapani tehnoloogiaettevõtte (Samsung, Toshiba, Nakamichi, Motorola) liit või ka CIA (alati, kui on tegemist millegi salapärasega, arvatakse, et CIA on kindlasti kuidagi seotud).