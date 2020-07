Patrick Stewart kirjutab oma elulugu: ma ei oleks kunagi arvanud, et ma seda oskaks või suudaks

«Star Treki» staar Patrick Stewart saab 13. juulil 80-aastaseks. «Idee kirjutada oma elust ja karjäärist elulugu on mul meeles mõlkunud juba mitu aastat, aga alati on nõudlik töötempo seda tagaplaanile lükanud. Täna ei ole mul mingeid kohustusi ja pole ka teada, millal neid võiks tulla,» rääkis mees, et lõi käed kirjastusega Gallery Books.

Varem on Stewart meediaväljaannetele maininud, et tal on raske meenutada oma isa vägivaldsust. Valmivas teoses ei jäta ta aga kirjeldamata ka oma rasket lapsepõlve, koduvägivalda ja vaesuses üles kasvamist. Samuti on raamatus olulisteks teemadeks poliitika ja heategevus. Juttu tuleb nii «Star Trekist» kui auhinnatud «American Dad» häältööst.

Suvel on Stewartil näitlemisest pikem paus ja selleks, et aega mitte raisku lasta, asus ta oma ammust unistust teoks tegema. «Mul on meie Los Angelese kodus ilus kabinet, päikseline ja vaikne. Ma saan vähem kui kahe nädala pärast 80-aastaseks. Ma kostitasin ennast just imeilusa kontoritooliga. Ja … Mul on aega. Aga mis kõige tähtsam, ma armastan seda, mis ma teen, kuigi ma ei oleks kunagi arvanud, et ma seda oskaks või suudaks,» edastab Huff Post Patrick Stewarti sõnu.