KATKEND ⟩ «Sa pead nad vabaks laskma. Sa oled kõige pesuehtsam prostituut»

«Õigus,» itsitas Lizzy oma tarte au citron’i kaevudes. «Mõlemad jumaldavad mind. Ühe nädalavahetuse veedan Freddy ja teise Tomiga. Arvavad, et neist vabal nädalavahetusel hoolitsen isa eest. Ha-haa!»

«Vastik,» nurises Claudine. «Liiderlik.»

«Ah, Lizzy,» ohkasin, «jäta vähemalt isa välja.»

«Ah, Annie,» ohkas Lizzy vastu. «Ole vait. Ma pole öelnud, et ta on vähki suremas või midagi, lihtsalt et ta on üksildane ja vajab seltsi. Mis on tõsi, nii et ära hakka moraali lugema.»

See oli tõsi. Sõitsime Lizzyga tihti Bakewelli, et isale seltsiks olla, teineteisest eraldi, et külaskäike rohkem oleks. Sõime kooki ja kuulasime muusikat, kavandasime maja remonti, mis kunagi teoks ei pidanud saama. Mu süda oli raske, kui rongiga tagasi tulles St Pancrase jaama jõudsin. Isa oli oma üksilduses nii alandlik, ei kurtnud kunagi.

«Mis sa arvad, kas kunagi võiks ühest neist su täieõiguslik kallim saada?» uuris Tim.

Lizzy mõtles. «Ausalt? Ei. Nad on omamoodi väga armsad, aga ma ei taha kumbagi neist oma laste isaks.»

«Kas sa ei peaks neil siis minna laskma?» jätkas Tim leebelt.

«Kuula Timi,» sisistas Claudine. «Sa pead nad vabaks laskma. Sa oled kõige pesuehtsam prostituut.»

Ma ei arvanud, et Lizzy oleks miskisugune prostituut, aga tema kirev armuelu tegi mullegi muret. Jättes kõrvale asjaolu, et ta kordas ikka samasuguseid mittetoimivaid mustreid nagu pubekapõlves, ei suutnud ma jätta muretsemata, et varem või hiljem mõni mees avastab, et talle on sarved tehtud, ja tapab Lizzy ära või midagi. Mu vaimusilmas keerles kujutluspilt, et lähen tema juurde, leian verise haamriga lahkuva märatseva ekskallima ja pean matuseid korraldama, ise sisemiselt kurbusest kokku kukkudes.

«Kuule, mina ei arva, et sa oleksid räpane hoor,» alustasin. «Aga ma usun küll, et see on veidi tervistkahjustav, Lizzy Lou …»

«Lõpeta ära.» Lizzy itsitas. «Sellise armueluga nagu sul endal pole küll vaja mulle psühholoogi mängida!»

Claudine, kes kunagi kellelegi lojaalne polnud, jäi nõusse.

Punastasin piinlikult. Mu silmapaistvalt korratu suhteajalugu oli iga psühholoogi jaoks õpikunäide, samas polnud Lizzy oma sugugi parem. Ema suri, kui mina olin seitsme- ja Lizzy üheksa-aastane ja sellest ajast olime kõik klassikalised faasid läbi käinud – hülgamishirm, hirm läheduse ees ja korralik kogu kasutuid emotsionaalse kaitse ja toimetulekumehhanisme. Minu mustriks oli meestest hoiduda ja unistada turvaliselt nendest, kes mulle nagunii kättesaamatuks jäid, aga Lizzy harrastas metsikuid, sageli valusaid lühisuhteid paljudega, kedagi endale tegelikult lähedale laskmata.