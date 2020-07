Ann Cleeves oma kuulsaimast tegelasest: Vera Stanhope ajas ei vanane

Kirjanik Ann Cleeves rääkis väljaandele The Guardian, kuidas Vera sündis. «Mul oli idee kolmest naisest, kes viisid Northumberlandis läbi keskkonnauuringuid. Ühe neist tapsin ära ja umbes kolmandiku peal, sest ma ei mõtle süžeed ette välja, jäin omadega ummikusse,» kirjeldas ta. «Siis ilmuski Vera nagu võluväel matusekodu uksele, oma nimega täies kooskõlas, nähes välja rohkem nagu kodutu naine kui detektiiv. Ma ei olnud teda ette planeerinud.»

Siiski ei teki tegelased Cleevesi sõnul tühjast õhust ja Vera tegelaskuju sai kirjaniku meelest alguse vanatüdrukutest, keda ta teadis väikelinnast, kus üles kasvas. Need naised olid väga tugevad, oma ametis tõesti kompetentsed ning neid ei huvitanud sugugi see, millised nad teiste meelest välja nägid.

«Vera kindlasti ajas ei vanane,» lisas Cleeves. «Minu peas on ta ikka 50ndate keskel või nende lõpus, nagu ta oli ka 21 aastat tagasi. Maailm tema ümber läheb ajas edasi.»

Cleevesile ei meeldi kirjutada pikalt vaid üht sarja ühe tegelasega. Vera Stanhope’i sarja kõrval on tal ka väga hinnatud Shetlandi sari ja nüüd on saanud hoo sisse krimisari uuest detektiivist nimega Matthew Venn, kellele autor tahab rohkem tulevatel aastatel tähelepanu pöörata. Kaltsukubust nutika Vera aeg on kirjaniku jaoks ümber saanud.