«Šokolaadi» autor Joanne Harris hakkas kriisiajal Youtube’is kirjutamist õpetama

Joanne Harris on erinevates žanrites kirjutanud üle 25 teose, edastab Bookstr. Täiskohaga kirjanikuna on ta töötanud juba 20 aastat ja näinud enda sõnul selles valdkonnas suuri muutusi: digitaalse kirjastuse tõusu ning muutusi inimeste lugemisharjumustes ja autorite suhtlemises oma lugejatega. Mis aga ei ole tema sõnul muutunud, on inimeste tahe kirjutada. Kirjutamise kirg levib Harrise selgitusel aina edasi ning tänu internetile avaneb järjest rohkem võimalusi eneseteostuseks ja lugejateni jõudmiseks.