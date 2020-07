Merit Raju jagab rahatarkust, kuidas saada uue ajastu jõukaks

Merit Raju «Sõltumatu naine. 5 sammu rahalise vabaduseni». Lihtne OÜ

Merit Raju on majandusharidusega TTÜst ja Saksamaalt Hamburgi Ülikoolist ning olnud pikalt elustiiliettevõtja. Ta on 9 aastat korraldanud joogafestivale ja kolm aastat andnud välja reklaamivaba Hingele Pai ajakirja. Tema sulest on ilmunud 7 raamatut teadliku elustiili erinevatest tahkudest: rasedusest kuni töiste valikuteni, tervisest ja heaolust kuni suhtlemiseni.

Kolm aastat tagasi oli käes järg vaadata otsa raha teemale ja hiljuti ilmus «Sõltumatu naine. 5 sammu rahalise vabaduseni». See on teistmoodi investeerimisraamat, juhatades läbi igaühe isikliku rahamaailma nüansside ka suuremate küsimusteni elus – sest eks asi pole ju üksnes rahas.

Investeerimine on meeste ja naiste jaoks muidugi tehniliselt sama, aga põhjused, miks investeerida ja sisemised tõkked võivad naistel olla erinevad. Nii saigi see raamat finantsvabadusest ja oma elus ka laiemalt ohjade haaramisest just naistele. Veebiseminarile on aga oodatud ka mehed, keda kõnetab finantsvabaduse teema.