VIDEO ⟩ Tõde raamatupoes märatsevast naisest tehtud video kohta

Videos on näha naist, kes tungivalt nõuab Paul Sheldoni raamatut «Misery’s Child». Müüja ütleb, et sellise autori teoseid neil müügil ei ole, aga soovi korral võivad nad raamatu tellida. Naine ärritub ja ei saa aru, kuidas ei ole keegi kuulnud nii kuulsast kirjanikust nagu Paul Sheldon. Üha selgemalt ägestudes loetleb ta ette autori teoseid ja hakkab lõpuks lihtsalt karjuma.

Tegelikult on video lavastatud ja selle taga on teatritrupp Generic Theater. Video avaldati juba 2011. aastal Stephen Kingi 1987. aastal ilmunud romaani «Misery» põhjal loodud etenduse reklaamimiseks. Hoopis Kingi teose peategelane on Paul Sheldon, keda naine videos korduvalt mainib. Mingil põhjusel on video ligi kümme aastat hiljem internetis kulutulena ringi levima ja paljud arvavad, et poes juhtunu toimus päriselt.