Lee Child enda loodud tegelaskujust: mulle Jack Reacher eriti ei meeldi

Kirjanik Lee Child rääkis väljaandele The Guardian karakteri loomisest ja tunnistas, et talle endale meeldib sarju lugeja just familiaarsuse pärast, mistõttu on ta näinud omajagu vaeva, et Jack Reacher aja jooksul ei muutuks. See läheb tema sõnul oluliselt vastuollu kirjandusteaduses õpetatule, mille kohaselt peaks tegelaskuju läbima mingi muutuse ja minema rännakule. «Mina tahan just vastupidist,» nentis ta.

Lee Childi sõnul on oluline ka mitte tegelast endale südamesse lasta ja temaga väga lähedaseks saada. «Minule peab ta vähem meeldima kui ta teile meeldib,» selgitas kirjanik. «See hoiab teda elusana, ausa ja autentsena. On palju sarju, kus autor ilmselgelt armub oma tegelasesse ja muutub tema suhtes liialt kaitsvaks. Mina olen alati olnud väga kalgi südamega. Mulle Reacher eriti ei meeldi, ma kontrollin teda täielikult. Ma olen maailmas ainus inimene, keda ta kardab.»

«Jack Reacher» (2012). Pildil näitleja Tom Cruise. FOTO: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures/Scanpix

Algselt oli Childil plaan Jack Reacher viimases raamatus ära tappa, et ta sureks väga väärikalt ja ennastohverdavalt. «Mul oli isegi pealkiri valmis, «Die Lonely». Aga siis mulle koitis, et see oleks asjatult julm lugeja suhtes, kes on talle nii kaua kaasa elanud,» märkis autor, et mängis ka metafoorilise lõpuga, kus Jack võtab koera ja sõidab bussiga teadmata suunas.

Lõpuks ta aga loobus neist mõtetest ja andis sarja edasi oma nooremale vennale Andrew Childile, kes kirjutab Jack Reacheri sarja edasi oma äranägemise järgi.