Naiste seksuaaltervise raamatu autorid: see oli mees, kes tõstis nn vaginaalse orgasmi pjedestaalile

Näiteks on tegelikult müüt see, et naine võib kogeda vaginaalset ja kliitoriorgasmi. Autorite selgitusel on see jabur arvamus. «Orgasm on orgasm ja vahet ei ole, kuidas see saavutatakse. Me mõlemad, nagu ka väga paljud teised naised, arvasime alati, et vaginaalsel teel saadud orgasm on kuidagi erilisem, aga tuleb välja, et see eristamine on tuletatud Freudi ja tema kaasaegsete teooriatest. See oli mees, kes tõstis nn vaginaalse orgasmi pjedestaalile, hoolimata sellest, et suurem osa naistest saab orgasmi kliitori stimuleerimisest,» tõdesid arstid.