Jo Nesbø oma tegelasest Haryy Hole’ist: arvasin, et loon ta vaid ühe raamatu jaoks

Jo Nesbø rääkis väljaandele The Guardian, et mõtles Harry välja 1997. aastal, kui lendas Austraaliasse ja lubas oma toimetajale, et kirjutab midagi.

«Ta tahtis, et ma kirjutaksin oma toonasest bändist, aga mul oli Austraalias olemiseks planeeritud viis nädalat ja mõtlesin, et kirjutan hoopis ühe lühikese krimiromaani ning mõtlesin selleks välja Harry,» meenutas ta.

Kaader filmist «The Snowman» (2017). Näitleja Michael Fassbender Harry Hole'ina. FOTO: Jack English/Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

«Ega ma seda pikalt analüüsinud,» tunnistas kirjanik. «See tuli rohkem instinktist – ma teadsin, et tahan tegelast, kes oleks osaliselt traditsiooniline, karastunud detektiiv, kelles oleks sekka ka omadusi, millega olen tuttav enda elust. Mul ei olnud õrna aimugi, et ta minuga nii kauaks jääb – arvasin, et loon ta vaid üheks korraks.»

Nesbø sõnul on Harry Hole’ist kirjutamine järjest lihtsam, sest nii lugejad kui ka tema ise on tegelast põhjalikult tundma õppinud. Kirjanikule endale on tegelane läbi 12 raamatu ikka nõnda põnevaks jäänud tänu emotsionaalsetele ja psühholoogilistele vastuoludele.

«Vanemaks saades huvitavad sind rohkem vanad sõbrad kui uute sõpradega tutvumine,» selgitas Nesbø. «Harryga on umbes sama lugu.»