Hoiatus: ärge pange raamatukoguraamatut mikrolaineahju!

Teadlased näevad tublisti vaeva, et viirust ja selle leviku üksikasju põhjalikult tundma õppida, kuid siiani on paljugi, mida me selle kohta veel ei tea. Nõnda on levitatud ka arvamust, et kõrge temperatuur koroonaviirust tapab. Küllap on see põhjuseks, miks mõned inimesed on raamatuid enne raamatukokku tagastamist mikrolaineahjus «küpsetanud», edastab Bookstr.