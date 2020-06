Suur Eesti Sudoku ilmus maailmameistri abiga

Suur Eesti Sudoku koosneb neljas raskusastmes 160 originaalsudokust, mille on läbi lahendanud ja üle kontrollinud 2016. aasta sudoku maailmameister Tiit Vunk. Maailmameistri sõnul arendab sudokute lahendamine kiiret ja loogilist mõtlemist ning keskendumisvõimet. «Usun, et see võiks kasulik olla näiteks matemaatikatundides paremini hakkama saamiseks. Samuti on see hea ajaviide ja võimalus end ümbritsevast välja lülitada. Mõni raskem sudoku võib teinekord olla ka hea une tekitaja,» usub ta.