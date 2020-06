Silmaringi avardav teos, mis jutustab mustanahalise naise elust nii Nigeerias kui ka Ameerikas

20. sajandi lõpp ja 21. sajandi algus, Ameerika idarannik/Lagos & Nsukka, Nigeeria/London, Inglismaa. Ifemelu saabus Ameerikasse 13 aastat tagasi kõrgharidust omandama, sest koduriigis raskendasid seda pidevad streigid. USA oli ka tema kallima Obinze unistus, kuid mees jäi Nigeeriasse maha, lootes hiljem järgneda, kuid nende suhtlus katkes. Algus võõras riigis oli täis igasuguseid katsumusi, kuid naine on saanud edukaks, pidades rassiteemalist blogi. Ta on nüüd Americanah, nagu nigeerlased ameerikaniseerunud inimesi kutsuvad. Ometi on Ifemelu nüüd otsustanud tagasi Nigeeriasse kolida. Obinze elu on samuti tormiline olnud, kuid ka tema on tagasi kodumaal ja vahepeal päratu rikkaks saanud.

Chimamanda Ngozi Adichie «Americanah». FOTO: Raamat

«Americanah» avardab silmaringi ning annab ülevaate (mustanahalise naise) elust nii Nigeerias kui ka Ameerikas. Raamat toob esile mitmeid probleeme ja tähelepanekuid, aga tegevust oli vähe, mistõttu lugemine edenes aeglaselt. Kõige rohkem huvitasid mind kontrastid. Nigeeriast Ameerikasse kolides on kõik Ifemelu jaoks uus ja imelik. Naine on terve elu inglise keelt rääkinud, kuid ameerika inglise keel kubiseb võõrastest väljenditest, mis teda segadusse ajavad. Ka kohalikud kombed tunduvad kummalised. Ta paneb tähele, kuidas ameeriklased ei ütle kunagi «ma ei tea» vaid «ma ei ole kindel», vihjates, et mingid teadmised on olemas. Isegi ameeriklaste probleemid on Ifemelule võõrad. Asjad, millele ta kodumaal kunagi polnud mõelnud, on järsku väga olulised. See kõik ajendabki teda blogi pidama ning blogipostitused on ka üks selle romaani osa.

I didn't know I was even supposed to have issues until I came to America.

Kõige rohkem blogib Ifemelu rassi teemal, tuues välja erinevusi ameerika mustanahaliste ja mitte-ameerika mustanahaliste vahel. Blogil on pikk ja lohisev nimi: «Raceteenth Or Various Observations About American Blacks (Those Formerly Known As Negroes) By A Non-American Black». Kolmteist aastat hiljem on Ifemelu amerikaniseerunud ning tagasi Nigeeriasse kolides on kõik jälle uus ja võõras.

If the «slavery was so long ago» thing comes up, have your white friend say that lots of white folks are still inheriting money that their families made a hundred years ago. So if that legacy lives, why not the legacy of slavery?

Üks seik, mis mulle eriti meelde jäi, oli kuidas Ifemelul oli vaja elamise eest maksmiseks raha teenida, kuid tema viisa seda ei lubanud. Sõbranna pakkus ühe teise mustanahalise tööluba ning ütles, et kuigi selle omanik pole kuidagi Ifemeluga sarnane, siis valgetel tunduvad kõik mustad ühte nägu ja seetõttu pole vahet, mis pilt loal on. Üldse läks kogu see töö otsimise osa väga hinge.